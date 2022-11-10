Bursa'daki yangın faciasında acı detay! Numara ile defnedildiler

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Yangın, dün gece yarısı merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Bıçakçı Bayır Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 2’nci katındaki evde çıktı. Evden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınırken, binanın 4’üncü katındaki dairede mahsur kalan 3 kişilik aile, merdivenli araçla kurtarıldı.
YANGINA UYKUDA YAKALANDILAR
Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri 8’i çocuk 9 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Yangında Suriye uyruklu anne Amina Eltaha Elmuse ile çocukları Yasir (1), Muhammed (3), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali Aljasem (10) ve yeğenleri Ahmed ile Ali El Cesim kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. 8’i çocuk 9 kişinin, yapılan ilk incelemede sobadan çıkan yangın sırasında dumandan zehirlendiği tespit edildi. Bursa’da ikameti olan ailenin, geçici koruma kapsamında olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMAYI 1 BAŞSAVCI VEKİLİ İLE 3 SAVCI YÜRÜTÜYOR
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma için, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 3 savcı görevlendirirken, yangında yaşamını yitiren 8’i çocuk 9 kişinin cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
9 kişinin hayatını kaybettiği oda ve Yangın çıkan bina, dronla da havadan görüntülendi. Görüntülerde odada bir soba olduğu ve eşyaların yanarak kullanılmaz hale geldiği görüldü.
CENAZE NAMAZINA BAKAN SOYLU DA KATILDI
Otopsi işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu Amina Eltaha Elmuse ile çocukları Yasir, Muhammed, Ahmed, Gerem, Merem ve Ali Aljasem ile yeğenleri Ahmed ve Ali El Cesim kardeşler için Mihraplı Camii’nde öğle namazının ardından CENAZE namazı kılındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı cenaze namazının ardından 9 kişi, Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'nda defnedildi.
NUMARA İLE DEFNEDİLDİLER
Yan yana defnedilen cenazelerden 5’inin mezar taşlarına isimleri yazılırken, 4 mezara ise sadece numara verildi.