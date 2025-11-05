×
Gündem Haberleri

Bursa'daki vahşet! Arzu'yu 75 bıçak darbesiyle öldüren şüpheli tutuklandı

#Bursa#Yıldırım#Kadın Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 14:04

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 2 çocuğunun annesi Arzu Khalılova’yı (20), 75 bıçak darbesiyle öldüren Azerbaycan uyruklu Salican Mehmet (27), tutuklandı. Khalılova ise toprağa verildi.

Olay, 3 Kasım’da saat 15.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2’nci Birol Sokak’taki evde meydana geldi. Birlikte yaşayan Arzu Khalılova ile sevgilisi Salican Mehmet arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet, Khalılova’yı bıçaklamaya başladı. Evden gelen sesleri duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Salican Mehmet, elinde bıçakla yakalanıp, gözaltına alındı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden 75 bıçak darbesi alan Arzu Khalılova, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Khalılova, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Arzu Khalılova’nın hastaneye gelen yakınları fenalık geçirdi. Khalılova'nın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından, bugün, Değirmenlıkızık Yeni Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, çiftin 3,5 ve 2 yaşlarında 2 kız çocuğu olduğu belirtildi. Psikolojik sorunları olduğunu iddia eden ve ifadesinde, “Arzu, alışveriş yapmak için dışarı çıkacaktı. Çocuklara benim bakmamı söyleyince, sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım” dediği belirtilen Salican Mehmet, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

