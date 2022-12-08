Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Kazadan önce aile tablosu siparişi vermiş

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Bursa'da hava muhalefeti sebebiyle 1 Aralık tarihinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali bahçesine düşen tek motorlu uçakta yanındaki Burcu Sağlam ile birlikte hayatını kaybeden Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı, iş adamı pilot Hakan Köksal'ın kazadan 3 ay önce uzaktan akrabası olan Manisalı ressam Hidayet Gültekin'e, aile tablosu yaptırmak için sipariş verdiği ortaya çıktı.

Evli ve 3 çocuk babası Köksal, telefonla ulaştığı ressam Gültekin'e, geçen yıl koronavirüsten hayatını kaybeden annesi Şükran Köksal ve ağabeyi Yaşar Köksal'ın fotoğraflarının yanı sıra babası Sebahattin Köksal, yeğeni Fatih Yılmaz ve kendisinin fotoğraflarını atarak aile tablosu çizmesini istedi.

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Köksal, tabloda aile bireylerini tebessüm ederken resmetmesini istedi. Kazadan 10 gün önce de tablonun bittiğini öğrenen Köksal, ressam Gültekin'e, zarar görebilme ihtimaline karşın kesinlikle kargoya vermemesini, özel bir araçla aldıracağını söyledi. Hakan Köksal'ın, tablo bittikten 10 gün sonra hayatını kaybetmesiyle aile bir acıyı daha yaşadı.

Olayın şokunu yaşayan ressam Hidayet Gültekin, "Hakan Köksal, uzaktan akrabam sayılır. Sivaslılar. Kendileriyle zaten görüşüyorduk. Beni arayıp aile tablosunu çizmemi istedi. Özellikle aile bireylerinin çiziminde tebessümlü olmasını istedi. Memnuniyetle kabul ettim. Çalıştım. Vefatından yaklaşık 10 gün önce beni arayıp tablonun bitip, bitmediğini söyledi. Bittiğini söyleyince 'Aman kargoya verme, kargoda başına bir şey gelebilir. Özel bir araçla aldıracağım' dedi. Acılarının böyle peş peşe gelmesi aileyi adeta şoka soktu. Önce abisi Yaşar Köksal'ı, ardından annesi derken, Hakan'ı da kaybettik” diye konuştu.

"DUYGUSALLIK ÖTESİ BİR DURUM"

Kaza nedeniyle kendisinin de büyük üzüntü yaşadığını belirten Gültekin, şöyle devam etti:

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"Aile içerisinde üst üste kayıplar yaşayınca iç dünyasında büyük bir ihtimalle sürekli aileyi bir arada görmek istedi. Kazayı duyduğumda tablo tamamlanmıştı. Ailenin yaşadığı aynı üzüntüyü yaşadım. Tablodakilerle adeta sürekli göz göze geliyorum. Tablo, 'Ben ölmedim' diyor ama gerçekte öldü. Duygusallık ötesi bir durum. Mekanları cennet olsun."