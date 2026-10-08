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Bursa’daki tünel kazasından yürek yakan detay: Arkadan gelen eşi kazaya böyle tanık oldu

Güncelleme Tarihi:

#Ali Bilensir#Trafik Kazası#Tanık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 13:18

Bursa’da tünelde otomobilin karşı şeride geçerek çarptığı motosikletin sürücüsü Ali Bilensir’in hayatını kaybettiği, oğlunun ağır yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Görüntülerde, arkadaki motosikletle gelen Bilensir’in eşinin kazaya tanık olup sinir krizi geçirdiği anlar yer aldı.

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Kaza, 17 Mayıs’ta saat 10.00 sıralarında Orhaneli yolu Doğancı Tüneli’nde meydana geldi. Orhaneli yönüne giden Ali Bilensir yönetimindeki 16 BRL 633 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Bilal Ç. idaresindeki 16 BEZ 897 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan oğlu C.B. yola savruldu.

Bursa’daki tünel kazasından yürek yakan detay: Arkadan gelen eşi kazaya böyle tanık oldu

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Bilensir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan oğlu C.B. ile otomobil sürücüsü Bilal Ç., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Bursa’daki tünel kazasından yürek yakan detay: Arkadan gelen eşi kazaya böyle tanık oldu

MOTOSİKLET FESTİVALİNE GİDİYORLARMIŞ

Profesyonel seslendirme sanatçısı Ali Bilensir’in bir motosiklet grubunun başkanı olduğu, oğlu C.B. ile birlikte Orhaneli ilçesinde düzenlenen motosiklet tutkunları ve ailelerinin katılacağı etkinliğine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Kazanın haber alınmasının ardından Orhaneli’deki etkinlik iptal edilirken, 2 çocuk babası Bilensir’in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Yıldırım ilçesi Emirsultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Bursa’daki tünel kazasından yürek yakan detay: Arkadan gelen eşi kazaya böyle tanık oldu

TAHLİYE EDİLDİ

Kazayla ilgili soruşturma tamamlandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklanan otomobil sürücüsü Bilal Ç., bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Bursa’daki tünel kazasından yürek yakan detay: Arkadan gelen eşi kazaya böyle tanık oldu

KARŞI ŞERİDE GEÇİP ÇARPMIŞ

Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Tüneldeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Bilal Ç. idaresindeki otomobilin bir anda kendi şeridinden çıkıp karşı yönden gelen Ali Bilensir yönetimindeki motosiklete çarptığı, Bilensir ile oğlu C.B.’nin havaya savrulup yere düştüğü, motosikletin de tünelin duvarına çarptığı görüldü.

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Bursa’daki tünel kazasından yürek yakan detay: Arkadan gelen eşi kazaya böyle tanık oldu

Bilensir’in kendisi gibi motosiklet tutkunu olan eşi Figen Bilensir’in, diğer oğlu G.B. (15) ile birlikte arkadan gelirken kazayı görüp, durduğu ve sinir krizi geçirip, diğer sürücülerden yardım istediği anlar da görüntüye yansıdı.

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#Ali Bilensir#Trafik Kazası#Tanık

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