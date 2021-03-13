Bursa'daki TIR faciasında hayatını kaybetmişti! Semih Ural doğum gününde toprağa verilecek

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Barakfakih mevkisinde freni arızalanan 18 AA J361 dorse plakalı TIR, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı. Araçları sürükleyen TIR, güçlükle durabildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada 4 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

"9 AĞIR YARALIMIZ VAR"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, freni arızalanan tırın kazaya neden olduğunu aktararak "9 ağır yaralımız var, diğerleri orta ve hafif. Şu anda yaralıların hepsine ulaşıldı ve hastanelere kaldırıldı. Kazaya 20 aracın karıştığını tespit ettik, yaralılar arasında TIR sürücüsü de var. Sağlık durumu iyi." diye konuştu.

Kaza yerinde incelemeler yaptıklarını anlatan Canbolat, "Savcının incelemesinin ardından vefat eden vatandaşlarımızın cenazeleri de bölgeden kaldırıldı." dedi.

Bu arada, TIR'ın çok sayıda araca çarparak karşı şeride geçmesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ve Başsavcı Vekili Hasan Yalçın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olayın ardından Başsavcılıkça başlatılan kazayla ilgili soruşturma kapsamında, hafif yaralanan TIR sürücüsü F.E. tedavisinin ardından Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdürüldüğü, tırın bağlı olduğu şirket yöneticisinin de ifadesine başvurulabileceği, olayda ihmalinin bulunup bulunmadığının araştırılacağı bildirildi.

DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde freni boşalan TIR'ın dehşet saçtığı kazada hayatını kaybedenlerden Semih Ural'ın, bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Profesyonel fotoğrafçı olduğu öğrenilen 1 çocuk babası Ural, doğum gününde toprağa verilecek.

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