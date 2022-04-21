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Bursa'daki patlama sonrası yaşanan can pazarı kamerada

#Patlama#Bursa#Cezaevi
Bursadaki patlama sonrası yaşanan can pazarı kamerada

Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 1 ceza infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 7 personel de yaralandı. Patlamanın hemen ardından bölgede yeni çekilen görüntüler ortaya çıktı.

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Olay, saat 7.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi İhsaniye metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. 30 infaz koruma memurunun bulunduğu servis otobüsü sağ şeritte seyir halindeyken yolun kenarına bırakılan ve uzaktan kumandalı olduğu düşünülen bir patlayıcı infilak etti. Servis otobüsü 100 metre kadar ileride durabilirken, otobüsün bütün camları kırıldı ve araçta hasar meydana geldi. Olayda infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) şehit oldu, 7 personel de yaralandı. Patlamadan sonra yaşanan can pazarı cep telefon kamerasına yansıdı.

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Bursadaki patlama sonrası yaşanan can pazarı kamerada

Öte yandan olayla ilgili soruşturma Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından titiz bir şekilde sürdürülüyor. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri sabaha kadar özel çalışma yaparken, kriminal raporların tamamlanması ve güvenlik kamera incelemesinin sonuçlanmasıyla ciddi bir sonuç elde edileceği öğrenildi.

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Bursadaki patlama sonrası yaşanan can pazarı kamerada

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