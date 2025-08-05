Bursa'daki orman yangınından kurtarılmıştı... Kafasını kabuğundan çıkarmıyor! 'Çok tedirgin'

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Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Aynı gün saat 17.30 sıralarında Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını da Gürsu ilçesine ulaştı. Alevlere 35 hava aracı, 1136 kara aracı ve 2 bin 600 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi. Gürsu, Kestel, Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan ve Osmangazi ilçesine bağlı toplam 12 mahallede 1315 hane ve 3 bin 763 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yangın, Kestel-Gürsu’da 4, Orhaneli-Harmancık’ta 5 gün sonra kontrol altına alındı.

Yangınlarda sadece ağaçlar değil, hayvanlar da zarar gördü. Söndürme çalışmalarına katılan ekipler ile vatandaşlar, bölgede hayvanları kurtarmak için de canla başla mücadele verildi. Yangınların ilk anından itibaren sahada olan HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) ve HEPAD (Her Eve Bir Pati Derneği) üyeleri, yanan alanlarda mahsur kalan yaban hayvanlarını kurtarmak için çalışma başlattı.

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ORMANIN İÇ KESİMLERİNDE AĞIR YANIKLAR İÇİNDE BULUNDU

Yangının 5 gün sonra kontrol altına alındığı Harmancık’ta yanan bölgelerde arama yapan HAYTAP ve HEPAD gönüllüleri, ormanın iç kesiminde ağır yanıklar içinde bir kaplumbağa buldu. Vücudunda geniş yanık izleri tespit edilen kaplumbağa, hemen veteriner kliniğine götürülerek tedaviye alındı. Kaplumbağanın kliniğe getirildiğinde çok kötü durumda olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Emel Bacaksız Ölmeztürk, “Bu kaplumbağamız Harmancık yangınından, HEPAD ve HAYTAP ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kliniğimize ulaştırıldığında çok kötü durumdaydı. Özellikle ön kolları ve arka bacaklarının üst kabuk kısmında, derin yanık izleri vardı. Ön ayaklardaki deriler tamamen yanmıştı. Günlük pansumanlarını yapıyor, ilaç tedavisi uyguluyoruz” dedi.

"GELDİĞİ GÜNDEN BERİ ÇOK TEDİRGİN"

Kaplumbağanı sadece fiziksel değil, yaşadığı travma nedeniyle psikolojik olarak da kötü durumda olduğunu belirten Ölmeztürk, “Kaplumbağanın üst kabuğunda da ciddi yanık izleri var. Geldiği günden beri çok tedirgin. Biz yanındayken başını kabuğundan hiç çıkarmıyor. Bu durum, yaşadığı travmanın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

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Tedaviye olumlu yanıt veren kaplumbağanın, 10-15 günlük bakım sürecinin ardından doğal yaşamına geri döndürülmesi planlanırken, yangın bölgesinde zarar gören diğer hayvanlar için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Yangından etkilenen hayvanların izini süren HEPAD ve HAYTAP ekipleri, her iki bölgedeki hayvanlar için rehabilitasyon çalışması da planlıyor.