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Bursa'daki orman yangınında yaşadıklarını anlattı! 'Birden yanımızda ateş parlayınca...'

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#Bursa#Orman Yangını#Yangın Mağduru
Bursadaki orman yangınında yaşadıklarını anlattı Birden yanımızda ateş parlayınca...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 13:16

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan yangına müdahale ederken yaralanan Resul Karakaş (44) yaşadıklarını anlattı.

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Cumartesi akşam saatlerinde, yangına su doldurduğu tankerin bağlı olduğu traktörüyle müdahale etmeye gittiği esnada alevlerin arasında kalan Karakaş, kaçarak kurtuldu.

Bir süre sonra ağrıları başlayınca doktora giden Karakaş, kolunun, bacağının ve kulağının 3. derece yanık olduğunu öğrendi.

Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi'nde yaşayan Karakaş, yangın çıktığını duyar duymaz kuzeniyle traktörü alıp Ağlaşan Yolu Caddesi'ne doğru yola çıktıklarını söyledi.

Karakaş, yangına müdahale etmek için olay yerine geldiğini ve traktörü çalıştırırken yanlarındaki çam ağacının alev almasıyla yaralandığını ifade etti.

Bursadaki orman yangınında yaşadıklarını anlattı Birden yanımızda ateş parlayınca...

"ALEVLERİN İÇİNDE KALDIK"

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Yangının Karahıdır Mahallesi'ne kadar indiğini anımsatan Karakaş, "Su doldurduğumuz tankeri çalıştırıp söndürme yapalım dedik. Birden yanımızda ateş parlayınca alevlerin içinde kaldık." dedi.

Karakaş, kuzeninin ise traktörüyle ateşin içinde kaldığını ve kolundan yaralandığını anlattı.

Traktörü bırakıp kaçtığını dile getiren Karakaş, alevler bir ara etkisini yitirince gidip aldığı traktörüyle söndürme çalışmalarına yeniden katıldığını ifade etti. Karakaş, "Alevler köye doğru indi diye muhtar aradı. Tam köye inerken baktım yanıklar ağrı yapmaya başladı." dedi.

Karakaş, bir saat kadar daha müdahaleye devam ettikten sonra hastaneye gittiğini belirterek, yanıkların 3. derece olduğunu öğrendiğini söyledi.

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#Bursa#Orman Yangını#Yangın Mağduru

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