Bursa'daki orman yangÄ±nÄ±nda yanan daÄŸ evinden geriye bunlar kaldÄ±

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Orhaneli ilÃ§esi HarmancÄ±k yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz'da saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ±, rÃ¼zgarÄ±n da etkisiyle geniÅŸ bir alana yayÄ±ldÄ±. AynÄ± gÃ¼n saat 17.30 sÄ±ralarÄ±nda Kestel ilÃ§esi AÄŸlaÅŸan Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ± da GÃ¼rsu ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±. Alevlere 35 hava aracÄ±, 1136 kara aracÄ± ve 2 bin 600 personel ile havadan ve karadan mÃ¼dahale edildi.

GÃ¼rsu, Kestel, HarmancÄ±k, Orhaneli, BÃ¼yÃ¼korhan ve Osmangazi ilÃ§esine baÄŸlÄ± toplam 12 mahallede 1315 hane ve 3 bin 763 kiÅŸi gÃ¼venli bÃ¶lgelere tahliye edildi. Kestel-GÃ¼rsu ilÃ§elerindeki orman yangÄ±nÄ± 4'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde, Orhaneli-HarmancÄ±k ilÃ§elerindeki orman yangÄ±nÄ± 5'inci gÃ¼nÃ¼nde kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±p sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. BÃ¶lgedeki soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ise hala sÃ¼rÃ¼yor.

YANGINDAN GERÄ°YE SOBA VE Ã‡ANAK ANTEN KALDI

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YangÄ±nlarÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±yla tahliye edilen mahallelerdeki vatandaÅŸlar evlerine geri dÃ¶nerken, her 2 bÃ¶lgedeki orman alanlarÄ± yeÅŸilden griye bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.Â

GÃ¼rsu ilÃ§esinde yanan alandaki bir daÄŸ evinden geriye ise eÅŸyalarÄ±n demirleri, soba ve Ã§anak anten kaldÄ±.