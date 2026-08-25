×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Orman#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 16:50

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde tarım alanlarında başlayan ve ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, Hasanağa Mahallesi'nde saat 15.30 sularında tarım alanındaki yangın sınırdaki Başköy ormanlarına sıçradı. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 13 itfaiye, 23 sulama tankeri ile 94 personelin yanısıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz ve su tankerleri alevlere müdahale etti.

Bursadaki orman yangını kontrol altına alındı

İyi koordine olan itfaiye ve orman ekiplerinin desteğiyle alevler 1,5 saat içerisinde söndürülerek kontrol altına alındı. Hava araçları yakındaki Uluabat Gölü'nden su alarak defalarca ormandaki alevlere sorti yaptılar.

Bursadaki orman yangını kontrol altına alındı

Haberin Devamı

Yangının çıkış sebebiyle ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlattı. 

Gözden KaçmasınŞanlıurfa’da acı olay Dedesinin kullandığı otomobilin altında kalan 3 yaşındaki Abdi Emin öldüŞanlıurfa’da acı olay! Dedesinin kullandığı otomobilin altında kalan 3 yaşındaki Abdi Emin öldüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Orman#Yangın

BAKMADAN GEÇME!