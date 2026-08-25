Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

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Alınan bilgiye göre, Hasanağa Mahallesi'nde saat 15.30 sularında tarım alanındaki yangın sınırdaki Başköy ormanlarına sıçradı. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 13 itfaiye, 23 sulama tankeri ile 94 personelin yanısıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz ve su tankerleri alevlere müdahale etti.

İyi koordine olan itfaiye ve orman ekiplerinin desteğiyle alevler 1,5 saat içerisinde söndürülerek kontrol altına alındı. Hava araçları yakındaki Uluabat Gölü'nden su alarak defalarca ormandaki alevlere sorti yaptılar.

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Yangının çıkış sebebiyle ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlattı.