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Bursa'daki orman yangını için soruşturma başlatıldı

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#Bursa#Orman#Yangın
Bursadaki orman yangını için soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 12:02

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün başlayıp, kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

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Orhaneli ilçesi Topuk ile Göktepe mahalleleri arasındaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanda, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, 4 uçak ve 6 helikopterle havadan, 101 araç, 50 arazöz, 6 dozer, 20 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı, itfaiye araçları ve 500 personelle karadan müdahale edildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın Topuk Mahallesi'ne giderek takip ettiği yangın, saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındı. Vali Demirtaş'ın, yaklaşık 100 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladığı yangında, soğutma çalışmaları gece boyunca sürdü. Soğutma çalışmaları bugün de sürerken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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#Bursa#Orman#Yangın

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