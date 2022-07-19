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Bursa'daki orman yangını 1,5 saatte kontrol altına alındı

#Bursa#Mustafakemalpaşa#Orman Yangını
Bursadaki orman yangını 1,5 saatte kontrol altına alındı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin çalışması ile 1,5 saatte kontrol altına alındı.

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Yangın, saat 13.30 sıralarında Yalıntaş Mahallesi çıkışı Değirmen Yolu mevkisindeki ormanda çıktı. İhbarla bölgeye, Orman Genel Müdürlüğü Mustafakemalpaşa Orman İşletmesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursadaki orman yangını 1,5 saatte kontrol altına alındı

7 arazöz ile Büyükşehir Belediyesi ve İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı 3 aracın da katıldığı söndürme çalışmalarına bir helikopter de destek verdi. Söndürme çalışmalarına mahalleli de katıldı. Yangın 1,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. 

Bursadaki orman yangını 1,5 saatte kontrol altına alındı

 

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#Bursa#Mustafakemalpaşa#Orman Yangını

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