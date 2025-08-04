Bursa'daki korkunç kazada iki kız kardeş hayatını kaybetmişti! Geriye, kazadan 3 saat önce çekilen görüntüler kaldı

Haberin Devamı

Kaza, 2 Ağustos saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi. Tuğba Akpınar idaresindeki 16 BGM 213 plakalı otomobil ile İsmail Sevinç yönetimindeki 16 BHS 56 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Akpınar ile yanındaki kardeşi Seda Akpınar araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tuğba ile Seda Akpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan kamyonet sürücüsü Sevinç, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Sevinç, müdahalesinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada yapılan alkol testinde Sevinç’in 1.06 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

İsmail Sevinç sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Osmangazi ilçesi Beşyol Mahallesi’nde toprağa verilen Tuğba ve Seda Akpınar’dan geriye, kazadan 3 saat önce çekilen görüntüler kaldı.

Görüntülerde, Tuğba Akpınar otomobili kullanırken, kardeşi Seda’nın video çektiği, kız kardeşlerin çalan şarkıya eşlik ettikleri yer aldı. Akpınar kardeşlerin, Tan Taşçı'nın ‘Yok Başka Hayalim’ şarkısının nakarat kısmı olan, ‘Yok başka hayalim, aynı ben değilim. Sen gittin gideli yaşamaktan başka’ sözlerini, birlikte söylediği görüntülere yansıdı.

BABALARININ DOĞDUĞU TOPRAKLARI GÖRMEYE GİDECEKLERMİŞ

Özel bir elektrik şirketinde proje sorumlusu olarak görev yapan Tuğba Akpınar’ın, bir AVM’deki mağazada satış danışmanı olarak çalışan kardeşi Seda’yı iş çıkışı aldıktan sonra annesi Meryem (60) ve babası Aziz Akpınar (60) ile bir kafeye dondurma yemeğe gittikleri, onları eve bıraktıktan sonra da gittikleri arkadaşlarının evinden dönerken, kazanın meydana geldiği öğrenildi. Yakınları, aslen Kuzey Makedonyalı olan ailenin eylül ayında memleketlerini ziyarete gideceği için uçak bileti aldığını, Tuğba-Seda kardeşlerin de babalarının doğduğu toprakları ilk kez görecekleri için heyecanlı olduklarını söyledi.

Haberin Devamı

"HAYALLERİ VARDI"

Kaza yerine kızlarının yaralı olduğu söylenerek çağrılan ve ölüm haberlerini aldığı anı gözyaşları içinde anlatan Aziz Akpınar, “Bu olanlara ben ne diyebilirim. Hangi yürek dayanır ki, başka canlar yanmasın. Adalet istiyorum. Bir daha bu insanlar trafiğe çıkmasın. Başka canlar da yanmasın. İki tane tertemiz kızım gitti. Hayalleri vardı. Bizim de hayallerimiz vardı. 23 Nisan Mahallesi'ndeki arkadaşlarına gitmişlerdi. Oradan dönüşte alkollü sürücü tarafından yok edildiler. Onlar evlenecekti” diye konuştu.

"BİR DAHA DA GÖREMEDİM"

Kızlarının kazadan bir akşam önce de arkadaşlarıyla birlikte dışarıya çıktığını, kazanın olduğu gece de bir arkadaşlarının evinden döndüklerini söyleyen Akpınar, “Kızlarımın kazadan bir akşam önce arkadaşlarıyla toplu görüşmeleri vardı. Kızlarımla bir kafeye gitmiştik. Oradan Tuğba bize, ‘Gelin size dondurma ısmarlayayım' dedi. Gidişimiz o gidişti. Bir daha olmadı. Kazadan önce arkadaşına gideceğini söyledi. Bir daha da kızımı göremedim” dedi.

Haberin Devamı

"GELECEK HAYALLERİ KURAN TERTEMİZ GENÇLERDİ"

Kuzenlerinin umut dolu olduklarını söyleyen Alperen Marangoz (28) ise “Size yalnızca bir kazayı değil, sorumsuzlukları, hayatlarımızı nasıl altüst ettiğini anlatmak istiyorum. Kuzenlerim umut dolu, gelecek hayalleri kuran, tertemiz, hayat dolu gençlerdi. Yaşanan olay hepimizi derinden sarstı ve sorumluluklarımızı hatırlattı. Ancak, kural tanımayan, alkollü ve kırmızı ışıkta geçen bir sürücünün ihmal ve dikkatsizliği nedeniyle hayatları ansızın sona erdi” ifadelerini kullandı.