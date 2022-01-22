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Bursa'daki korkunç cinayetin nedeni 'kan davası' çıktı! 8 gözaltı

#Bursa#Cinayet#Kan Davası

Bursa’da dün akşam yolda yürürken kendilerini takip eden kişi tarafından tabancayla vurulan Suriye uyruklu Merdan D.’nin (28) öldüğü, eşi Menan D.’nin ise yaralandığı saldırının nedeni ‘kan davası’ çıktı. Polis, olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.

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Olay, dün saat 20.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Bahçe Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Suriye uyruklu Merdan D. ile eşi Menan D., kendilerini takip eden kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan kaçarken, yaralanan çift ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Merdan D. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren Menan D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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8 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çiftin akrabalarının geçen yıl ağustos ayında Elazığ'da bir cinayete karıştığını belirledi.

Soruşturmayı bu yöne kaydıran ekipler, öldürülen kişinin yakınlarının Elazığ’dan kente geldiğini saptadı. Düzenlenen operasyonla olaya karıştıkları öne sürülen 8 kişiyi gözaltına alındı.

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Şüphelilerin sorgusu sürerken, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

 

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#Bursa#Cinayet#Kan Davası

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