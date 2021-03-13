MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'daki kazada hayatını kaybetti! Son yolculuğuna uğurlandı
GeriGündem Bursa'daki kazada hayatını kaybetti! Son yolculuğuna uğurlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE, (Ordu), (DHA)-
Haber Giriş: 13.03.2021 - 15:48 | Son Güncelleme:

Bursa'daki kazada hayatını kaybetti! Son yolculuğuna uğurlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'daki kazada hayatını kaybetti! Son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde freni boşalan TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kazada, servis aracında hayatını kaybeden kaynak ustası Basri Gümüş (47), memleketi Ordu’nun Perşembe ilçesinde toprağa verildi.

Bursa’da 4 kişinin öldüğü 20 kişinin de yaralandığı kazada hayatını kaybeden Basri Gümüş'ün cenazesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yakınları tarafından alınarak, Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi’ne getirildi. Gözyaşları içerisinde karşılanan Gümüş’ün cenazesi, evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak ustası 1 çocuk babası Basri Gümüş’ün 20 yıl önce ailesiyle birlikte Bursa’ya taşındığı, çalıştığı firmaya ait servis aracıyla eve dönerken meydana gelen kazada hayatını kaybettiği belirtildi.

Bursadaki kazada hayatını kaybetti Son yolculuğuna uğurlandı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi