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Bursa'daki kazada can kaybı 2'ye yükseldi

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#Bursa#Polis#Kaza
Bursadaki kazada can kaybı 2ye yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 10:53

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin çarptığı, sürücü Ömer Anlağan'ın hayatını kaybettiği kazada Adem Şam da kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının tedavisi sürüyor.

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Kaza, 16 Kasım'da saat 20.00 sıralarında Orhaneli-Bursa kara yolu Yörükler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Orhaneli'den Bursa yönüne giden Ömer Anlağan idaresindeki 16 ATA 071 plakalı otomobil ile karşı yönden gelip, şerit ihlali yaptığı iddia edilen Y.S. yönetimindeki 16 AB 119 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir köyde imamlık yaptığı belirtilen Ömer Anlağan hayatını kaybetti, diğer sürücü Y.S., M.E.K., R.B. A.S. ve Adem Şam yaralandı. Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan 5 yaralıdan Adem Şam da dün hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralının durumunun kritik olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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#Bursa#Polis#Kaza

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