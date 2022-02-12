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Bursa'daki işkence skandalında yeni gelişme! Telefondan farklı görüntülere ulaşıldı

#İşkence#Elbise#Silah
Bursadaki işkence skandalında yeni gelişme Telefondan farklı görüntülere ulaşıldı

Bursa'da aralarında kız meselesi bulunan E.M.'yi dövüp ağzına tabancanın namlusunu sokan, mermi yutturup gecelik giydiren Yaşar Çakıcı'nın (30) telefonunu inceleyen polis, bir başka kişiye de aynı şekilde işkence yaptıklarına dair görüntülere ulaştı. Yaşar Çakıcı'nın (30) sosyal medyada uzun namlulu silahla şehir turu attığı görüntülerle ilgili de soruşturma başlatıldı.

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Olay, perşembe günü Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Çakıcı, yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte aralarında kız meselesi bulunan E.M.'yi evine götürdü. Burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşar Çakıcı ve arkadaşları, E.M.'nin ellerini kelepçeleyip ağzını bantladı, ayaklarını bağladı. Grup, yere yatırdıkları E.M.'yi tekme ve yumruklarla dövdü. Bu sırada Yaşar Çakıcı belinden çıkardığı tabancanın namlusunu E.M.'nin ağzına sokup tehdit etti, ardından da mermi yutturdu. Şüpheliler, daha sonra kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye kadın elbisesi giydirdi. E.M.'ye sabaha kadar işkence yapan 3 şüpheli, o anları da cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

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GENÇ KIZ DA EVDEYMİŞ

E.M.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Adresini tespit ettikleri eve baskın yapan ekipler, E.M.’yi kurtarıp Yalçın Çakıcı’yı gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, hem E.M.’nin hem de Yaşar Çakıcı'nın Gamze Ü. adındaki kızı sevdiğini ve bu nedenle de aralarında husumet olduğunu belirledi. Ekipler, bir süre sonra da Bekir T. ve Gökhan Y. ile olay sırasında evde bulunan Gamze Ü.'yü de gözaltına aldı.

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Bursadaki işkence skandalında yeni gelişme Telefondan farklı görüntülere ulaşıldı

TELEFONDA BİR BAŞKA KİŞİYE İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ

Polis ekipleri, ‘Eskici’ olan soyadını 2019 yılında değiştirdiği ortaya çıkan Yaşar Çakıcı'nın cep telefonu ve sosyal medya hesaplarında da inceleme yaptı. Telefonda, Çakıcı ile Bekir T. ve Gökhan Y. ile birlikte M.Ş.'ye de işkence yaptığına dair görüntüler ortaya çıktı. Polis, M.Ş.’yi bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, Çakıcı’nın, sosyal medyada uzun namlulu silahla şehir turu attığı görüntülere ulaştı. Çakıcı hakkında bu görüntülerle ilgili de soruşturma başlatıldı.

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ÇAKICI’NIN YEĞENİYİM DEYİP PARA ALMIŞ

Olayın basına yansımasının ardından Çiğdem A. isimli kadın da dün Emek Polis Merkezi'ne giderek, Yaşar Çakıcı hakkında şikayetçi oldu. Çiğdem A. ifadesinde, "Bana Alaattin Çakıcı'nın yeğeni olduğunu söyledi. Benden birkaç kez borç para aldı. Parayı geri istediğimde ise ödemedi ve beni tehdit etti. Daha sonradan öğrendim ki Yaşar kimsenin yeğeni değilmiş. Soyadını da mahkeme kararıyla değiştirmiş. Haberlerde görünce kendisini tanıdım ve ben de şikayetçi olmak için buraya geldim" dedi.

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Sorguları devam eden şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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