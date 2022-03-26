Bursa’daki canlı bomba saldırısının sanıkları yeniden yargılanacak

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Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki Ulu Cami'nin batı kapısı yakınında, 27 Nisan 2016'da meydana gelen terör olayında, Sultan Yıldız adına sahte kimlik kullanan PKK'lı Eser Çali, çantasında taşıdığı bombayla kendini patlattı. Kadın teröristin parçalanarak öldüğü saldırıda 13 kişi yaralandı, 11 iş yeri ise hasar gördü. Çali'nin canlı bomba eyleminden sonra soruşturma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Bursa, İstanbul, Afyonkarahisar, Uşak ve İzmir’de 8’i kadın, 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden, canlı bombanın iletişim kurduğu ve Bursa'daki öğrenci evinde kaldığı Emine Kızıl, Ümmü Gülsüm Meşe, Mithat Tunç, T.K. (24), Z.Z. (26) ve İ.C. (34) tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. Yapılan savcılık soruşturmasından sonra 6 tutuklu sanık hakkında, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'silahlı terör örgütü kurmak' suçunun yanı sıra yaralanan 13 kişi için ayrı ayrı 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıkların yöneltilen suçlamaları kabul etmediği duruşmalarda tutuklu sanıklardan Z.Z., İ.C ve T.K. tahliye edildi.

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YEREL MAHKEME 3 SANIĞA CEZA YAĞDIRDI

Karar duruşmasında, sanıkların ve avukatlarının son sözlerini dinleyen mahkeme heyeti, hakkında yakalama kararı olmasına rağmen bugüne kadar ele geçirilemeyen Ali Abdo hakkındaki dosyayı ayırdı. Mahkeme heyeti, tutuksuz 3 sanık hakkında beraat kararı verirken, 'silahlı terör örgütüne silah sağlamak', 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'adam öldürmeye teşebbüs etmek', 'mala zarar vermek', 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek' suçundan Emine Kızıl'a bir kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, toplam 56 yıl 11 ay hapis ve 33 bin 320 lira adli para cezası verdi, Ümmü Gülsüm Meşe'yi ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasının yanı sıra toplam 47 yıl 6 ay hapis ve 27 bin 760 lira para cezasına çarptırdı. Mahkeme, diğer tutuklu sanık Mithat Tunç'a ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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YARGITAY VERİLEN CEZALARI AZ BULDU

Sanık avukatlarının başvurusuyla dava dosyasını inceleyen Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, tutuksuz sanıklara verilen beraat kararını onarken; tutuklu sanıklar Emine Kızıl, Ümmü Gülsüm Meşe ile Mithat Tunç'a ise verilen cezaları az bularak kararı bozdu. Bozma gerekçesi olarak, yargılama sırasında bazı ceza maddelerinin uygulanmamasını gösteren Yargıtay, 3 tutuklu sanık hakkında, olay anında ve öncesinde yaptıkları telefon görüşmeleri, olay yerinde yapılan keşif detaylarının ayrıntılı şekilde incelenip yeniden değerlendirilmesini istedi. Tutuklu sanıkların yerel mahkemede tekrar yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.