Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'daki büyük yangın kenti griye bürümüştü! Belediyeden hayati uyarı geldi

Güncelleme Tarihi:

#Yangın#Bursa#Uyarı
Bursadaki büyük yangın kenti griye bürümüştü Belediyeden hayati uyarı geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 14:25

Bursa'da dün akşam saat 19:00 sıralarında başlayıp kısmen hala yanması devam eden fabrika ile ilgili bölgede hava kirliliği ve partikül uyarısı yapıldı. Devam eden yangın ise bir uçakla gökyüzünden görüntülendi. Nilüfer Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Risk grubunda olanların, kirliliğin yoğun olduğu bölgede açık havada bulunmaktan mümkün olduğunca kaçınmalarını tavsiye ederiz" denildi.

Haberin Devamı

Bursa'da dün akşam bir tekstil fabrikasında çıkan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınabildi. Yangının bulunduğu alana ve çevresine yayılan siyah dumanlar gökyüzünün rengini değiştirirken, Nilüfer Belediyesi hava kirliliğinin ileri derecede arttığını belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Gözden Kaçmasın

Tüm şehri duman kapladı... Bursadaki büyük yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktıTüm şehri duman kapladı... Bursa'daki büyük yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktıHaberi görüntüle

Dün akşam Nilüfer'de bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Karesi Tekstil'e ait fabrikada başlayan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınabildi. Bursa ve ilçeleri ile komşu iller Yalova, Bilecik, Balıkesir İtfaiye ekiplerinin ve Bursa uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alabildiği yangın sonrası, yangın alanı ve çevresini kaplayan siyah dumanlar hava kirliliğine yol açtı.

Gözden Kaçmasın

Bursada korkutan fabrika yangını 10 saat sonra kontrol altındaBursa'da korkutan fabrika yangını! 10 saat sonra kontrol altındaHaberi görüntüle

"AÇIK HAVADA BULUNMAKTAN KAÇININ"

Nilüfer Belediyesi meydana gelen hava kirliliği nedeniyle vatandaşlara uyarı da bulundu. Nilüfer Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde başlayan büyük yangının civara yayılmaması ve can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Ancak hava kirliliği izleme istasyonumuzdan aldığımız verilere göre, yangının bulunduğu ve yayıldığı çevrede, başta partikül maddeler olmak üzere hava kirleticileri miktarında artış görülmüştür. Halk sağlığı açısından bakıldığında partikül maddeye (PM) maruz kalmak, yaşlılar gibi risk grubunda olanların, kirliliğin yoğun olduğu bölgede açık havada bulunmaktan mümkün olduğunca kaçınmalarını tavsiye ederiz" denildi.

Haberin Devamı

Bursadaki büyük yangın kenti griye bürümüştü Belediyeden hayati uyarı geldi

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bursa’da 13 saattir devam eden yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
daha fazla video içinBursa’da 13 saattir devam eden yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yangın#Bursa#Uyarı

BAKMADAN GEÇME!

Fenerbahçede yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor Yerli teknik direktörler yorumladı: Futbolcular Hocamız çözer diye bakıyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: "Futbolcular 'Hocamız çözer' diye bakıyor"

#Fenerbahçe
Seul’deki felaket nasıl oldu Bu izdihamlar neden oluyor

Seul’deki felaket nasıl oldu? Bu izdihamlar neden oluyor?

#Seul
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak

BAKMADAN GEÇME!

Fenerbahçede yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor Yerli teknik direktörler yorumladı: Futbolcular Hocamız çözer diye bakıyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: "Futbolcular 'Hocamız çözer' diye bakıyor"

#Fenerbahçe
Seul’deki felaket nasıl oldu Bu izdihamlar neden oluyor

Seul’deki felaket nasıl oldu? Bu izdihamlar neden oluyor?

#Seul
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak