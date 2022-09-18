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Bursa’daki bombalı saldırının failleri yakalandı

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#Bursa#Cengiz Yiğit#Milli İstihbarat Teşkilatı
Bursa’daki bombalı saldırının failleri yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 07:00

Bursa’da 20 Nisan 2022 tarihinde infaz koruma memuru Cengiz Yiğit’in şehit olduğu, cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırının failleri yakalandı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir illerinde sürdürülen çalışmalar neticesinde, MLKP örgütü üyeleri Dilek Arsu, Seda Baykan ve 1 erkek örgüt mensubunun İzmir’in Dikili ilçesinde oldukları tespit edildi. 17 Eylül 2022 saat 19.30 sıralarında harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kanlı eylemin faillerini üzerilerinde sahte kimliklerle Dikili’de yakalandı.

BALIKESİR’DE HÜCRE EVİ

Öte yandan operasyonun devamında Balıkesir’de bir hücre evine düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı (EYP) malzemeleri ele geçirildi. Bursa’daki bombalı eylemde kullanılan EYP’lerin de bu hücre evinde hazırlandığı değerlendiriliyor.

Bursa’daki bombalı saldırının failleri yakalandı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şehidimiz Cengiz Yiğit’in kanı yerde kalmadı. 20 Nisan’da infaz koruma memurlarımızı taşıyan servis aracının geçişinde EYP ile saldıran MLKP mensubu hainler, kılık değiştirme başta olmak üzere tüm kamufle çabalarına rağmen, polislerimizin uzun süreli takibi ile bugün yakalandı. Peruk da taksanız, sahte kimlik de çıkarsanız, kaçamazsınız, Türk polisi yakalar” dedi.

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#Bursa#Cengiz Yiğit#Milli İstihbarat Teşkilatı

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