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İsmail Hakkı SEYMEN- Derya EVREN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 21.11.2020 - 13:32 | Son Güncelleme:

Bursa'daki bir plastik firmasına ait binada yangın çıktı

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Bursa'daki bir plastik firmasına ait binada yangın çıktı
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BURSA’da bir plastik firmasına ait binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Bursadaki bir plastik firmasına ait binada yangın çıktı
Yangın, saat 12.00 sıralarında, Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi, 1. Uslu Sokak’taki bir plastik firmasına ait binanın 4’üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yarım saatlik çalışma sonucu yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Tedbir amaçlı çevre binalardaki vatandaşlar tahliye edilirken, olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.
Bursadaki bir plastik firmasına ait binada yangın çıktı
DUMANLAR KENTİN MERKEZİNDEN GÖRÜLDÜ

İş yerinde çıkan yangın sonrası oluşan dumanlar, kentin pek çok noktasından görüldü. Dumanların yükseldiği anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursadaki bir plastik firmasına ait binada yangın çıktı
TÜRK BAYRAĞI POLİS EKİPLERİNCE MUHAFAZA EDİLDİ

Bursa'da plastik firmasına ait binada çıkan yangında zarar gören Türk bayrağı, polis ekiplerince bulunduğu pencereden alınarak muhafaza edildi. Bir polis memurunun binaya çıkarak aldığı Türk bayrağı, polis aracına konuldu.

 

 

 

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