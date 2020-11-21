Bursa'daki bir plastik firmasına ait binada yangın çıktı

Yangın, saat 12.00 sıralarında, Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi, 1. Uslu Sokak’taki bir plastik firmasına ait binanın 4’üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yarım saatlik çalışma sonucu yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Tedbir amaçlı çevre binalardaki vatandaşlar tahliye edilirken, olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. DUMANLAR KENTİN MERKEZİNDEN GÖRÜLDÜ

İş yerinde çıkan yangın sonrası oluşan dumanlar, kentin pek çok noktasından görüldü. Dumanların yükseldiği anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan yangını soğutma çalışmaları sürüyor. TÜRK BAYRAĞI POLİS EKİPLERİNCE MUHAFAZA EDİLDİ

Bursa'da plastik firmasına ait binada çıkan yangında zarar gören Türk bayrağı, polis ekiplerince bulunduğu pencereden alınarak muhafaza edildi. Bir polis memurunun binaya çıkarak aldığı Türk bayrağı, polis aracına konuldu.