Bursa'daki 3.3'lük deprem sonrası Sultanbeyli'de 3 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

#Sultanbeyli#Bina#Tahliye
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 15:12

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan 3 katlı bir bina, çökme riski nedeniyle tahliye edildi. Bursa'da meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremde binanın sallandığı ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler sokakta güvenlik önlemi aldı. Binanın akıbeti incelemelerin ardından belli olacak.

İstanbul Sultanbeyli'de Çetin Sokak'ta bulunan 3 katlı bina, saat 11.15 sıralarında Bursa Mudanya açıklarında meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremde sallandı. Binada bulunan ve deprem sırasında panik yaşayan vatandaşlar, binanın deprem nedeniyle hasar aldığından şüphelenerek durumu yetkililere bildirdi.

Bursadaki 3.3lük deprem sonrası Sultanbeylide 3 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

SOKAK ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tedbir amaçlı binanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Bursadaki 3.3lük deprem sonrası Sultanbeylide 3 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

Binada oturanların bir kısmının memlekette olduğu öğrenilirken, bazı bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Binanın akıbeti ekiplerin incelemelerinin ardından netlik kazanacak.

Bursadaki 3.3lük deprem sonrası Sultanbeylide 3 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

#Sultanbeyli#Bina#Tahliye

