Bursa'da züccaciye mağazası açılışında izdiham: Baygınlık geçirenler oldu

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Bursa'da Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi. Satılacak eşyaların fiyatlarının ucuz olduğunu duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Uzun kuyruk oluşturanlar mağazaya girmek isteyince izdiham oluştu.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı açılışta vatandaşlar zaman zaman gergin anlar yaşadı. Açılış saatinin gelmesi ile birlikte mağazaya akın edenler birbirlerini iterken bazı vatandaşlar ise baygınlık geçirdi.

Ankara Yolu Caddesi’nde olan mağazanın açılışında polis ekipleri mağaza çevresinde geniş güvenlik önemleri alırken, trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.

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“GENELLİKLE AÇILIŞLARIMIZ BU ŞEKİLDE GEÇER”

Açılışta oluşacak yoğun kalabalığı beklediklerini söyleyen mağaza sahibi Bekir Yetişen, “Çok yoğun bir şekilde halkımızın ilgi alakasını gördük. Vatandaşlarımızın katılımlarından memnunuz. Fiyatlarımızı düşük tutarak müşteri devamlılığını sağlamak istiyoruz. Kalabalığın bu boyutlara ulaşacağını bekliyorduk. Genellikle açılışlarımız bu şekilde geçer. Bu seferki açılışımızda güvenliği arttırarak müşterilerimizin mağdur olmasının önüne geçtik” dedi.