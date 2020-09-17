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Haber Giriş: 17.09.2020 - 10:44 | Son Güncelleme:

Bursa'da zincirleme kaza... 7 araç birbirine girdi!

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Bursa'da zincirleme kaza... 7 araç birbirine girdi!
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Bursa'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada 7 araç birbirine girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, sabah saatlerinde Gemlik İlçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre kazanın en önde bulunan aracın ani fren yapması sonucu meydana geldiği öğrenilirken, zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza sonucu yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kapanan yol tekrardan trafiğe açıldı.

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