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Bursa’da zincirleme kaza: 6 yaralı

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#Kemalpaşa #Bursa#Zincirleme Kaza
Bursa’da zincirleme kaza: 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 20:04

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üç aracın çarpıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel çevreyolu üzerinde meydana geldi. Hasan Y. (41) yönetimindeki 16 BGC 183 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde giden sürücü adayı Nurten S. (53) idaresindeki 34 EPS 825 plakalı sürücü kursu aracına çarptı.

Bursa’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Arkadan gelen Nurhan P. (45) yönetimindeki 16 NP 800 plakalı başka bir cip de kaza yapan 16 BGC 183 plakalı cipe çarparak durdu. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ayça S. (12), Cemre Y. (12) ve sürücü kursu eğitmeni Nurcan U. (45) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Kemalpaşa#Bursa#Zincirleme Kaza

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