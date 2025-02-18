Bursa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

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Kaza, saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi, Mimar Sinan Alt Geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, 45 NJ 346 plakalı kamyon ile 16 BHK 349, 16 NOM 98 ve 16 BFZ 159 plakalı 3 otomobil kaza yaptı. Cenk D.'nin yönetimindeki 16 BFZ 159 plakalı otomobil, 45 NJ 346 plakalı pazar malzemeleri taşıyan kamyonun altına girip, bu şekilde bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çarı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 16 BFZ 349 plakalı otomobilde sıkışan sürücü Cenk D. ve yan koltukta oturan Erol Erdem, çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cenk D.'nin ağır yaralandığı, Erol Erdem'in ise hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kazaya karışan 16 NOM 98 plakalı otomobilde bulunan Dilara ve Fidan Ş. ile ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi daha yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi atlına alındı. Erol Erdem'in cansız bedeni savcılık incelmesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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OTOMOBİLDE ÇOK SAYIDA İÇKİ ŞİŞESİ BULUNDU

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kaza sonrası 16 BFZ 159 plakalı otomobilde çok sayıda içki şişesi olduğu görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.