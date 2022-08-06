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Bursa'da zeytinlik yangını: 1 saatte kontrol altına alındı

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#Bursa#Zeytinlik#Yangın
Bursada zeytinlik yangını: 1 saatte kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 17:59

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki zeytinlikte çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre 10 dekar zeytinlik zarar gördü.

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Orhangazi ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde, Dereköy vadisindeki zeytinlik alandan, saat 15.30 sıralarında dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Jandarma, çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre, 10 dekar zeytinlik zarar gördü. Bölgede tedbir amaçlı soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Jandarma, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Bursa'da zeytinlik yangını kontrol altına alındı
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#Bursa#Zeytinlik#Yangın

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