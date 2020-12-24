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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 12:35 | Son Güncelleme:

Bursa'da zeytinliğe devrilen otomobil, hurdaya döndü; sürücü yaralı

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Bursa'da zeytinliğe devrilen otomobil, hurdaya döndü; sürücü yaralı
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BURSA’da, kontrolden çıkıp, zeytinliğe devrilen otomobil, ağaçlara çarparak, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Sami Atar (35), yaralandı.

Bursada zeytinliğe devrilen otomobil, hurdaya döndü; sürücü yaralı
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Orhangazi- İznik kara yolunun Üreğil Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. İznik’ten Orhangazi yönüne giden Sami Atar yönetimindeki 54 ABF 173 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, zeytinliğe uçtu. Zeytin ağaçlarına çarpan ve yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, hurdaya döndü. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Atar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Otomobil ise jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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