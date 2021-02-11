Bursa'da yurt dışından kaçak otomobil yedek parçası getiren 2 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.B. ve E.G'nin yurt dışından kaçak olarak getirdiği otomobil yedek parçalarını kendilerine ait iş yeri ve depolarda sakladıklarını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçesindeki depo ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Baskında 8 otomobil motoru, 1 şanzıman, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Ekipler, E.B. ve E.G'yi gözaltına aldı.