Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da yolu kapatıp oyun oynayanlara cezai işlem

#BURSA#Nilüfer#Düğün Konvoyu
Bursada yolu kapatıp oyun oynayanlara cezai işlem

Bursa'da düğün konvoyundan oluşan araçlar yol kapatıp oyun oynadı. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen trafik ekipleri, tespit ettikleri 3 otomobil sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Haberin Devamı

Olay, Pazar günü akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Bademli Köprüsü Mudanya yolu katılımında meydana geldi. Düğün konvoyundan oluşan otomobillerin yolu kapatarak oyun oynaması trafikteki diğer sürücülerin tepkisine neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede tepki alınca Bursa Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Görüntülerden yola çıkan trafik ekipleri, 16 Z plakalı araç sürücüsü K.Ü., 34 CKG plakalı araç sürücüsü Y.S., 16 ASM plakalı araç sürücüsü E.G.'ye kişi başı 588, toplamda bin 764 lira cezai işlem uyguladı.

Diğer yandan sürücülerin ehliyetlerine psikoteknik değerlendirme raporu alınması için el konuldu.

Gözden Kaçmasın

Dikkat Meteorolojiden uyarı: Hem kar hem yağmur...Dikkat! Meteoroloji'den uyarı: Hem kar hem yağmur...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

İtirafçı Veli herkesi yaktı Sahte rapor çarkı... 10 güne 1250 TL, 30 güne 5 bin TLİtirafçı Veli herkesi yaktı! Sahte rapor çarkı... 10 güne 1250 TL, 30 güne 5 bin TL Haberi görüntüle

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Denizli'de motokurye, taksiciye dehşeti yaşattı! O anlar kamerada
daha fazla video içinDenizli'de motokurye, taksiciye dehşeti yaşattı! O anlar kamerada
Haberle ilgili daha fazlası:
#BURSA#Nilüfer#Düğün Konvoyu

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler