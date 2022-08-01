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Bursa-Ankara yolu Ãœmitalan mevkisinde, saat 08.00 sÄ±ralarÄ±nda, Ä°negÃ¶l'den Ä°stanbul'a giden Mahmut Fidan (40) yÃ¶netimindeki yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n motor kÄ±smÄ±ndan dumanlar yÃ¼kselmeye baÅŸladÄ±.

Fidan, aracÄ± yol kenarÄ±na Ã§ekerek, 40 yolcuyu tahliye etti. Fidan'Ä±n yangÄ±n tÃ¼pÃ¼yle mÃ¼dahalesine raÄŸmen otobÃ¼s, alev aldÄ±. Ä°hbarla bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi.

Ä°tfaiye ekiplerinin mÃ¼dahalesiyle yangÄ±n, 1 saatte sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. OtobÃ¼s, hurdaya dÃ¶nerken, yolcular da baÅŸka araÃ§la yola devam etti. YangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â