Bursa'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı! 10 kişi yaralandı

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Kaza, saat 20.45 sıralarında Beşevler Küçük Sanayi Sitesi, 4'ncü ve 5'nci blok kavşağında meydana geldi. Mustafa K. yönetimindeki 16 M 10288 plakalı minibüs, Arif D. Yönetimindeki 16 BAD 816 plakalı otomobille çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, yol kenarında bulunan oto yedek parça dükkanına çarparak dururken, kazanın şiddetiyle minibüsün otomatik kapısının açılması sonucu bir yolcu yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan sürücüler ile minibüsteki 8 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.