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Bursa'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı! 10 kişi yaralandı

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#Bursa#Yolcu Minibüsü#Kaza
Bursada yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı 10 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 23:56

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobil ile çarpışan minibüs, savrularak, oto yedek parça dükkanına girdi. Kazada 2 ara sürücüsü ile minibüste bulunan 8 yolcu yaralandı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaza, saat 20.45 sıralarında Beşevler Küçük Sanayi Sitesi, 4'ncü ve 5'nci blok kavşağında meydana geldi. Mustafa K. yönetimindeki 16 M 10288 plakalı minibüs, Arif D. Yönetimindeki 16 BAD 816 plakalı otomobille çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, yol kenarında bulunan oto yedek parça dükkanına çarparak dururken, kazanın şiddetiyle minibüsün otomatik kapısının açılması sonucu bir yolcu yola savruldu.

Bursada yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı 10 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan sürücüler ile minibüsteki 8 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. 

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#Bursa#Yolcu Minibüsü#Kaza

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