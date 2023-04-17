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Bursa'da otobüs şoförü uyuyakaldı! Yolcular ölümden böyle döndü

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#Bursa#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 12:06

Bursa'da yolcu dolu bir halk otobüsünün şoförü direksiyon başında uyuyakalınca tarlaya uçtu. Yolcuların ölümden döndüğü anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, merkez Nilüfer İlçesinde meydana geldi. Yolcu dolu bir halk otobüsü güzergah üzerinde seyir halindeyken, otobüs şoförünün uykuya daldı. Yolun virajlı kısmına gelen otobüs araziye uçtu. Aracın savrulmasıyla kendine gelen şoför frenleyerek durabildi.

Kazada şans eseri karşı şeritten gelen bir araç veya bina olmaması muhtemel bir facianın da yaşanmamasına sebep oldu. Otobüsün içinde savrulan yolcuların ölümden döndüğü anlar ise araç içindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

POLİS EKİPLERİ KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Büyük şans eseri kazada ölen ve ciddi şekilde yaralanan olmadı. Hafif yaralılar ise hastanedeki ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

Bursada otobüs şoförü uyuyakaldı Yolcular ölümden böyle döndü

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#Bursa#Trafik#Kaza

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