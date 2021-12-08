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Bursa'da yola çıkan at trafik kazasına neden oldu

#Trafik Kazası#At#Bursa
Bursada yola çıkan at trafik kazasına neden oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden yola çıkan başıboş at trafik kazasına neden oldu. Ata çarptıktan sonra duran otomobile arkadan gelen başka bir otomobil vurdu. Kazada yaralı at olay yerinden koşarak uzaklaşırken, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl istikametine ilerleyen 03 EV 217 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih Pal, yolun orta bölümündeki yeşillik alana ulaşmak için aniden yola çıkan ata çarptı.

Bursada yola çıkan at trafik kazasına neden oldu

2 ARAÇTA HASAR MEYDANA GELDİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan at yaralanmasına rağmen kaçarak uzaklaşırken kaza nedeniyle duran otomobile ise arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kaza sonucu 2 araçta hasar meydana geldi.

Otomobilin başıboş ata çarpma anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Trafik Kazası#At#Bursa

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