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Bursa'da yol kenarında cesedi bulunmuştu! Şüpheli üvey oğlu çıktı

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#Bursa#Osmangazi#Cinayet
Bursada yol kenarında cesedi bulunmuştu Şüpheli üvey oğlu çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 15:00

Bursa'da, yol kenarında bulunan cesedin, bıçaklanarak öldürülen Murat Tok'a (37) ait olduğu belirlendi. Tok'un cinayet şüphelisi olarak, üvey oğlu Durmuş Ali G. (18), gözaltına alındı.

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Olay, saat 00.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Muhittin Kırcal Sokak'ta yol üstünde hareketsiz yatan kişiyi gören mahalleli, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla, olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin kontrolünde, sırtından ve karnından çok sayıda bıçak darbesi alan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede, ölen kişinin Murat Tok olduğu tespit edildi.

"BANA BIÇAK ÇEKTİ, ELİNDEN ALIP ONU BIÇAKLADIM"

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tok'un üvey oğlu Durmuş Ali G.'nin cinayet şüphelisi olduğunu belirleyip, evinde gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Durmuş Ali G.'nin ifadesinde, üvey babası Murat Tok'un annesiyle problemlerinin olduğunu, kız kardeşine de rahatsızlık verdiğini öne sürerek, "Bu konuları konuşmak için oraya gittik. Tartışma yaşanınca Murat Tok, bana bıçak çekti. Ben de bıçağı elinden alarak onu bıçakladım" dediği öğrenildi.

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#Bursa#Osmangazi#Cinayet

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