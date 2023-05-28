Bursa'da yol kenarında bıçaklanmış erkek cesedi bulundu

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Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Küçükbalıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Muhittin Kırcal Sokak’ta yol üstünde bir kişinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çok sayıda bıçak darbesi alan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede, yaşamını yitiren kişinin Murat Tok isimli kişi olduğu tespit edilirken, polis ekipleri çevrede çalışma yaptı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.