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Bursa'da yol kenarında bıçaklanmış erkek cesedi bulundu

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#Bursa#Ceset#Erkek
Bursada yol kenarında bıçaklanmış erkek cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 03:25

Bursa'da, yol kenarında vücudunun çok sayıda bölgesinden bıçaklanmış ceset bulundu. Cesedin, Murat Tok’a (43) ait olduğunu tespit eden polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Küçükbalıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Muhittin Kırcal Sokak’ta yol üstünde bir kişinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çok sayıda bıçak darbesi alan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede, yaşamını yitiren kişinin Murat Tok isimli kişi olduğu tespit edilirken, polis ekipleri çevrede çalışma yaptı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Bursa#Ceset#Erkek

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