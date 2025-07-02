Bursa'da yol kavgası! Otomobilini üzerine sürdüğü motosikletli silecekleri kırdı! O anlar kamerada...

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Otomobil sürücüsü aracını önüne geçen motosiklet sürücüsünün üzerine sürdüğü, onun da otomobilin sileceğini kırdığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Yıldırım ilçesi Eğitim Caddesi’nde meydana geldi. Motosiklet ve otomobil sürücüleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Yine iddiaya göre otomobili takip eden motosikletli, aracın önünü kesti.

OTOMOBİLİN ÖNÜNE ATLADI

Motosikletini yol kenarına bırakıp, otomobilin önüne geçen sürücü, aracın ilerlemesine izin vermedi. Otomobil sürücüsü manevra yapıp ilerlemeye çalışırken, motosiklet sürücüsü aracın kaputuna yumruk atıp, sileceğini ve aynasını kırdı. O anlar hem otomobil sürücüsünün hem de çevredekilerin cep telefonuyla kaydedildi.

Yanında annesi bulunan ve avukat olan otomobil sürücüsünün motosikletliden şikayetçi olduğu öğrenildi.