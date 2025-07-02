Bursa'da yol kavgası! Otomobilini üzerine sürdüğü motosikletli silecekleri kırdı! O anlar kamerada...

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Otomobil sürücüsü aracını önüne geçen motosiklet sürücüsünün üzerine sürdüğü, onun da otomobilin sileceğini kırdığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.
OTOMOBİLİN ÖNÜNE ATLADI
Motosikletini yol kenarına bırakıp, otomobilin önüne geçen sürücü, aracın ilerlemesine izin vermedi. Otomobil sürücüsü manevra yapıp ilerlemeye çalışırken, motosiklet sürücüsü aracın kaputuna yumruk atıp, sileceğini ve aynasını kırdı. O anlar hem otomobil sürücüsünün hem de çevredekilerin cep telefonuyla kaydedildi.