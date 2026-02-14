×
Bursa'da yeni açılan mağazada 'indirim' izdihamı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yeni açılan bir mağazanın indirim kampanyası yoğun katılımla başladı. Açılışa özel birçok ürünün 100 TL’den satışa sunulması, mağaza önünde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Olay, İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinden itibaren mağaza önünde toplanan vatandaşlar, kapıların açılmasıyla birlikte içeriye girebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Açılışa özel kampanya kapsamında birçok ürünün sadece 100 TL’den satışa sunulacağı duyurulurken, bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar erken saatlerde mağaza önünde beklemeye başladı.

Kapıların açılmasıyla birlikte yoğunluk artarken, zaman zaman kısa süreli izdiham yaşandı.

Görevlilerin uyarılarına rağmen içeriye ilk girenler arasında olmak isteyen kalabalık nedeniyle girişte sıkışmalar meydana geldi. Öte yandan, kısa sürede tükenen bazı ürünler nedeniyle mağaza içinde de hareketliliğin sürdüğü görüldü.

