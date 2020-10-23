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Haber Giriş: 23.10.2020 - 08:27 | Son Güncelleme:

Bursa'da yayaya çarpan sürücü kaçtı

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Bursa'da yayaya çarpan sürücü kaçtı
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Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı.

Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesinde yolun karşısına geçmek isteyen Tahsin Yılmaz'a (61) otomobil çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsmi öğrenilemeyen 16 L 0162 plakalı otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçarken şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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