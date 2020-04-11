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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 11.04.2020 - 15:33,Son Güncelleme:

Bursa'da yasak dinlemedi! Hakaretler savurdu...

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden, polisin uyarısına rağmen evine dönmeyen Süleyman H. (50) gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkma yasağı getirilen 31 kentten biri olan Bursa'nın İnegöl ilçesinde Süleyman H. adlı vatandaş dışarı çıktı.

Polisin eve dönmesi yönünde uyardığı Süleyman H., hakaretler savurarak, eve dönmemek için direndi.

Süleyman H., gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. 3 bin 186 TL para cezası uygulanan Süleyman H., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 

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