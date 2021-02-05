Bursa'da yasağa rağmen skandal görüntü!

Merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi’nde, dün akşam pandemi tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen sokak düğünü yapıldı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmayan düğünde gelin ve damat davetliler ile birlikte müzik eşliğinde eğlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerini gören davetliler, ara sokaklara kaçtı.



Gelin ve damada ise koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 6 bin 300 TL ceza yazıldı.



Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.