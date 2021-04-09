Bursa'da yarım saatlik kovalamaca böyle bitti! Dereye uçtular...

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında durumundan şüphelendikleri 16 FL 322 plakalı otomobili Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde durdurmak istedi.

Sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile ekipler arasında yaklaşık yarım saatlik kovalamaca yaşandı.

Murat Hüdavendigar Bulvarı'nda hızını artırarak kaçmaya çalışan sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yeşillik alana ardından demirleri kırıp dereye uçtu.

İTFAİYE EKİPLERİNİN YARDIMIYLA ÇIKARILDILAR

Kazanın ardından otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinden kaçarken, araç sürücüsü Mehmet Atilla A. ve yanında bulunan Mesut K. itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Mehmet Atilla A. ve Mesut K, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, kaçan 2 şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

'HASMIM MISIN KAÇAYIM'



Ambulansta sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Atilla A. polis ekiplerinin “Neden kaçıyordunuz?” sorusuna, "Kaçan adam değildir. Yollar kısaysa, ömür bitiyorsa bundan bana ne. Kim kovalıyor, bizi kovalayan hasmımızdır. Hasmından kaçan adam gevşektir. Sen hasmım mısın senden kaçayım" dedi.



Şüpheliler, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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