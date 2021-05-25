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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 25.05.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Bursa'da yangında evlerinde mahsur kalan 2 kadını itfaiye kurtardı

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Bursa'da yangında evlerinde mahsur kalan 2 kadını itfaiye kurtardı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, evlerinde mahsur kalan 2 kadını, itfaiye ekipleri kurtardı.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi, Anafartalar Caddesi'nde, bir apartmanın 3'üncü katında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın sırasında binaya dolan duman nedeniyle Suriye uyruklu Raziye Hamdan (49) ve Fatıma Hamdan (30) evlerinde mahsur kaldı. İtfaiyenin çalışmasıyla kurtarılan, dumandan etkilenip fenalaşan kadınlar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bursada yangında evlerinde mahsur kalan 2 kadını itfaiye kurtardı

Evde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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