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Gündem
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 27.02.2021 - 09:13 | Son Güncelleme:

Bursa'da yan yatan kamyoneti vatandaşlar düzeltti

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Bursa'da yan yatan kamyoneti vatandaşlar düzeltti
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BURSA İnegöl’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yan yattı. Sürücü Hüseyin Kahraman'ın (40) yara almadığı kazada, kamyonet vatandaşlar ve polisler tarafından düzeltildi.

Bursada yan yatan kamyoneti vatandaşlar düzeltti
Kaza, saat 22.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde, İnegöl girişi Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İnegöl istikametinden Bursa istikametine dönmek isteyen Hüseyin Kahraman yönetimindeki 16 ANA 432 plakalı kamyonet, virajı alamayınca savrularak yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar, sürücünün yardımına koşarken polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Yan yatan kamyonette mahsur kalan sürücü, vatandaşların yardımıyla çıkartılırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kazayı sürücünün yara almadan atlattığı anlaşıldı.

Bir süre yol trafiğe kapanırken, devrilen kamyonet çevrede bulunan vatandaşlar ile polis ekipleri tarafından kaldırılarak, yoldan çekildi.

 

 

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