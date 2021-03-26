Bursa'da vatandaştan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’da Nilüfer Belediyesi’nin Çamlıca Mahallesi’nde yaptığı İzzet Şadi Sayarel Huzurevi ve Kreşi'ni açtı. Nilüfer Belediyesi Lions ve Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi'nin açılışını da telekonferansla gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile partililer eşlik etti.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'daki programı kapsamında Osmangazi ilçesine geçerek, Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na ziyareti sırasında bir vatandaş, "İşe yaramaz insanlardan kendiniz arınmadığınız sürece siz gönüllerin başkanı olamayacaksınız. Sizi her şekilde başkan olarak görmek istiyoruz ama siz bu gidişte mahallemizdeki muhtar bile olamayacağınıza emin olun" diyerek, tepki gösterdi. Vatandaş korumalar tarafından uzaklaştırıldı.

‘BURSA'YA GÜVENİ VERMEK ZORUNDAYIZ’

Öte yandan, açılışta ‘Hak, hukuk, adalet’ sloganları eşliğinde kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, tesislerin yapılmasına katkı veren herkese teşekkür etti.

Son yerel seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni alamadıklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Kabahat bizde. Bütün partili arkadaşlarıma sesleniyorum; Biz Bursa’ya gerekli güveni vermek zorundayız. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni alıp, yeşil Bursa’yı tarihine uygun bir şekilde yeniden inşa etmek zorundayız. Bursa’yı tarihine yakışır, betondan arındırılmış, yaşanabilir bir kent haline getirmek istiyoruz. İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Adana’da ne yapıyorsak aynısını Bursa’da da yapacağız. Bize düşen görev, önümüzdeki süreçte daha iyi çalışmaktır” dedi.

‘GENÇLER, SEÇİMLERİN KADERİNİ BELİRLEYECEK’

Önümüzdeki seçimlerin kaderini 6 milyon 300 bin gencin belirleyeceğini belirten Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gençlerimiz demokrasiyi istiyor, özgürlüğü istiyor, iş istiyor, aş istiyor, üretmek istiyor, yurtdışına gitmek değil kendi ülkelerinde çalışıp ekonomiye katkıda bulunmak istiyor. Biz gençlerimizin yolunu açacağız. Onlar bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirecek gurur kaynağımız olacak. Gençlerimiz, Türkiye’nin geleceğini çok daha iyi, sağlıklı bir şekilde belirleyecek. Gençler size güveniyoruz. Sizler Türkiye’nin kaderini değiştireceksiniz.”

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