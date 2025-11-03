×
Gündem Haberleri

Bursa'da vahşet! Sevgilisi tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Yıldırım#Kadın Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 16:52

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Rusya uyruklu 20 yaşındaki Arzu Khalılova, tartıştığı Azerbaycanlı sevgilisi S.M. (27) tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2’nci Birol Sokak’taki bir evde meydana geldi. Birlikte yaşayan Arzu Khalılova ile sevgilisi S.M. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.M., Khalılova’yı bıçaklamaya başladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.M. elinde bıçakla yakalanıp, gözaltına alındı.

75 BIÇAK DARBESİYLE KATLETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden 75 bıçak darbesi alan Arzu Khalılova, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Khalılova müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Arzu Khalılova’nın hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

