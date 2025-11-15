×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da vahşet! Börek almaya gittiği işletmede eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Nilüfer#Kadın Cinayeti
Bursada vahşet Börek almaya gittiği işletmede eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2025 12:08

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde börek almaya gittiği işletmede eski erkek arkadaşı Fevzi Köksal (40) tarafından tabancayla başından vurulan Yasemin Bulut (40) hayatını kaybetti. Olayın ardından işletmenin önünde kendini başından vuran Fevzi Köksal kaldırıldığı hastanede öldü.

Haberin Devamı

Olay, saat 10.00 sıralarından merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi’nde meydana geldi. Sabah kahvaltı yaptığı işletmeye bir süre sonra geri dönen Fevzi Köksal, bu sırada börek almaya gelen eski kız arkadaşı Yasemin Bulut’u tabancayla başından vurdu. Dışarı çıkan Fevzi Köksal, caddede bu kez silahın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti.

İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Yasemin Bulut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

SALDIRGAN DA ÖLDÜ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fevzi Köksal ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Fevzi Köksal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

 

Haberin Devamı

TAKİP EDİYORMUŞ

Fevzi Köksal’ın sabah işletmede kahvaltı yapıp çıktığı, ardından da olay yeri yakınlarında kadın kuaför dükkanı işleten eski kız arkadaşı Yasemin Bulut börek almaya gelince peşinden geri döndüğü ve burada yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Gözden KaçmasınMidye ve kumpir faciası anne ile çocuklarını hayattan koparmıştı... Bu gıdalar nasıl ölümcül hale gelebiliyorMidye ve kumpir faciası anne ile çocuklarını hayattan koparmıştı... Bu gıdalar nasıl ölümcül hale gelebiliyor?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Nilüfer#Kadın Cinayeti

BAKMADAN GEÇME!