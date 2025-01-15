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Bursa'da vahşet! 6 köpek ile 1 kedi ölü bulundu

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#Bursa#Gemlik#Köpek
Bursada vahşet 6 köpek ile 1 kedi ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 13:55

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5'i yavru, 6 köpek ile 1 kedi, ölü bulundu. Hayvanların zehirlendiğinin değerlendirildiği bildirildi.

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Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesinde Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanseverler, düzenli olarak besledikleri köpek ve kedilere mama vermek için bu sabah Kurşunlu Nursel Çağlar Ortaokulu’nun yakınındaki boş araziye gitti. Grup, 5 yavru köpek ile 1 kediyi arazide hareketsiz yatarken buldu.

Çevreyi kontrol eden hayvanseverler, yakınlardaki kullanılmayan kulübede de yetişkin 1 köpeği ölü buldu. Zehirlendiği değerlendirilen kedi ve köpeklerin kesin ölüm nedeni, Gemlik Gönüllü Hayvanseverler Derneği (GÖHAYDER) tarafından yaptırılacak nekropsi ile belli olacak. 

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#Bursa#Gemlik#Köpek

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