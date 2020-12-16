MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama
GeriGündem Bursa'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 16.12.2020 - 11:49 | Son Güncelleme:

Bursa'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama
Abone Olgoogle-news

BURSA'da çok sayıda uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığını tespit ettiği 4 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 900 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 175 adet captagon hap, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin, uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., M.K., M.E.Y. ve S.E., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursada uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle