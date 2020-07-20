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Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 20.07.2020 - 15:09,Son Güncelleme:

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyede

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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyede
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BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 150 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar bonzai ve esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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